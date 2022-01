PRF apreende documentos falsos em Itapecerica da Serra

Direto da redação

No dia 20/01, por volta das 20 horas, uma equipe da PRF abordou um carro no KM 299 da Rodovia Régis Bittencourt, no município de Itapecerica da Serra/SP, a fim de fazer uma fiscalização de rotina.

O veículo tinha três ocupantes, sendo dois homens e uma mulher. A passageira apresentou um documento falso em nome de outra pessoa e, além disso, os ocupantes do automóvel apresentaram nervosismo exacerbado, o que ensejou a busca minuciosa no veículo.

Durante a busca foram encontradas pastas com 17 documentos de identidade falsos, cada um com um respectivo processo de concessão de aposentadoria do INSS, junto com comprovantes de residência, notas de saque e depósito de dinheiro em diferentes contas bancárias, além de dois cartões de débito referentes a previdência social.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal da Lapa, em São Paulo, para que fossem tomas as medidas cabíveis.