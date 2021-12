Curso técnico em biotecnologia gratuito no Senai-SP tem vagas abertas até quarta (08)

Direto da redação

O novo curso técnico em Biotecnologia do SENAI-SP continua com inscrições abertas até o dia 08 de dezembro. O curso gratuito será ministrado na nova Escola SENAI de Biotecnologia Dr. Celso Charuri, no Bom Retiro, na capital paulista, a partir do ano que vem.

São 40 vagas para o período da tarde e 80 para noite, sendo a carga horária total de 1.200 horas (três semestres). Para o período da tarde, é necessário que os candidatos tenham concluído, no mínimo, a 1ª série do Ensino Médio ou que a concluam até a data de início das aulas do curso técnico. Já no período noturno, é preciso que os candidatos tenham concluído o Ensino Médio ou estejam matriculados em curso que lhes permita concluí-lo até a data de início das aulas. As inscrições devem ser feitas no site.