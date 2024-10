Debate na Globo/G1: Com ausência do prefeito Aprígio, candidato Engenheiro Daniel é entrevistado por 30 minutos

Direto da Redação

O debate entre os candidatos a prefeito de Taboão da Serra no início da tarde desta segunda-feira (14) promovido pelo site G1 e a TV Globo se transformou em entrevista com o candidato Engenheiro Daniel (União) já que o prefeito Aprígio, candidato a reeleição, não compareceu e justificou que “a situação atual em Taboão da Serra exige minha total atenção e esforço”.

Durante 30 minutos, Engenheiro Daniel falou sobre suas propostas de governo. Entre elas, a proposta de transformar a nova Prefeitura em um hospital municipal, a de ‘devolver’ ao Governo Federal a Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga Rodovia Régis Bittencourt) e criticou a postura da Enel, que deixa milhares de taboanenses sem energia elétrica. Ele agradeceu o apoio do prefeito Ney Santos e dos ex-prefeitos de Taboão, Fernando Fernandes e Buscarini, mas garantiu que a gestão será de sua responsabilidade.

Faltando menos de 30 minutos para o início do debate, o prefeito Aprígio informou através de comunicado [ver abaixo] que não compareceria a TV Globo devido aos estragos causados pela chuva e ventania da última sexta-feira e “a situação atual em Taboão da Serra exige minha total atenção e esforço”.

Leia a Nota Completa:

Taboão da Serra enfrenta um momento crítico devido ao vendaval que atingiu a cidade e toda a região metropolitana de São Paulo na última sexta-feira, com ventos de até 107 km/h. Os efeitos dessa tragédia ainda são sentidos por milhares de moradores que continuam sem fornecimento de energia elétrica. Segundo a concessionária responsável, mais de 40 mil residências em Taboão da Serra permanecem sem luz, e a situação já dura mais de 60 horas em alguns bairros.

Diante dessa calamidade, suspendi minha campanha política e decretei situação de emergência no município de Taboão da Serra, por meio do Decreto Nº 200, de 12 de outubro de 2024, reconhecendo a gravidade dos danos e a necessidade de ação imediata.

As equipes da Defesa Civil têm trabalhado incansavelmente, dia e noite, para restabelecer a normalidade e solucionar os inúmeros problemas causados por esse desastre natural, como alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores e a falta de energia elétrica. Nossa prioridade máxima é garantir a segurança e o bem-estar da população.

Além disso, milhares de taboanenses perderam eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e alimentos devido à interrupção no fornecimento de energia. Atualmente, parte da sede administrativa da prefeitura está inoperante por falta de energia e internet, e outros equipamentos públicos, como escolas e UBSs, também foram impactados.

Por esses motivos, não poderei comparecer ao debate do G1, agendado para esta segunda-feira (14). Embora entendamos a importância do debate e do processo democrático, a situação atual em Taboão da Serra exige minha total atenção e esforço. Entre participar de um debate e agir para salvar vidas e auxiliar nossa comunidade, escolhi estar ao lado dos taboanenses, ajudando-os a superar essa crise.

Devido a essa situação, solicitei à Rede Globo que verifique a possibilidade de reagendar o debate para que possamos discutir o futuro de Taboão da Serra em um momento mais adequado. Agradeço a compreensão de todos e reafirmo meu compromisso de reconstruir a cidade e prepará-la para enfrentar esses desafios.