Queda de árvores causa interdição e atrasos no Transporte Público em Taboão da Serra nesta segunda (14)

Direto da redação

A forte chuva que atingiu a região desde sexta-feira (11), resultou na queda de árvores, causando transtornos no transporte público da cidade. A interdição total do trecho das ruas Carlos Marques Teixeira e Indiana tem gerado atrasos e desvios em várias linhas de ônibus.

Equipes da Defesa Civil estão no local trabalhando para remover os detritos e liberar a pista. Seis linhas de ônibus, incluindo duas do transporte intermunicipal, estão sendo impactadas, afetando os itinerários 300TRO, 834TRO e as linhas urbanas C04, C06, C08 e C09.

Os motoristas e passageiros são aconselhados a buscar rotas alternativas e a ficar atentos às atualizações sobre a situação. A previsão é que a normalidade seja restabelecida assim que os trabalhos de remoção forem concluídos.