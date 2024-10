Casa Aberta Senac oferta cerca de 80 atividades gratuitas em Taboão da Serra

Direto da redação

O Senac Taboão da Serra convida a comunidade para a “Casa Aberta Senac”, um evento gratuito que ocorrerá no dia 19 de outubro, das 10h às 16h. A programação conta com cerca de 80 atividades, incluindo oficinas, workshops, palestras e serviços voltados para a população.

Entre os destaques, os participantes poderão participar de uma roda de conversa com o cantor e compositor taboanense Rico Dalasam e workshops variados, como montagem e manutenção de computadores, práticas de combate a incêndio com realidade virtual e aulas de fotografia.

Além disso, o evento oferecerá oficinas gastronômicas, incluindo a preparação de ceviche, pães de fermentação natural, pizza romana e biscoitos amanteigados com flores comestíveis, conhecidos como PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais).

O evento será realizado simultaneamente em 63 unidades do Senac em todo o estado de São Paulo e abrangerá diversas áreas do conhecimento, como Moda, Bem-estar, Comunicação, Design, Gastronomia, Tecnologia da Informação, entre outras.

Destaques da Programação:

– Oficina de Montagem de Computadores: Aprenda sobre os componentes e a montagem de um PC.

– Workshop Excel: Explore os recursos essenciais do Excel e tire dúvidas sobre planilhas.

– Como Aumentar Vendas no Instagram: Dicas de marketing eficazes para empreendedores.

– Educação Financeira e Bolsa de Valores: Controle financeiro e estratégias de investimento.

– Masterclass de Maquiagem para Noivas: Técnicas para uma maquiagem duradoura.

– Workshop Fotografia em Eventos: Captura de momentos únicos em diferentes tipos de eventos.

– Combate a Incêndio com Realidade Virtual: Experiência prática de combate a incêndios.

– Oficinas Gastronômicas:Aprenda a fazer pizzas, ceviche e biscoitos com PANCs.

A participação é por ordem de chegada, e não será necessária inscrição prévia. Para mais informações e para conferir a programação completa, acesse: [Senac Taboão da Serra](https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/tbs/).

Serviço:

Evento:Casa Aberta Senac Taboão da Serra

Data: 19 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: 10h às 16h

Local: Senac Taboão da Serra

Endereço:Rua Salvador Branco de Andrade, 182 – Jardim São Miguel – Taboão da Serra/SP

Informações: (http://www.sp.senac.br/senac-taboao-da-serra)