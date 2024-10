PSOL não apoia candidatos no segundo turno e defende voto livre em Taboão da Serra

Por Geovanna Matos, na redação

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) não declarou apoio a nenhum dos candidatos que avançaram para o segundo turno das eleições em Taboão da Serra. Em nota, o partido, que teve a candidata Nil Felix disputando o primeiro turno, expressou sua posição em relação às candidaturas do atual prefeito, Aprígio, e do candidato Engenheiro Daniel.

O PSOL criticou a gestão atual, alegando que Aprígio não cumpriu suas promessas de campanha, e questionou a credibilidade da candidatura de Daniel, que, segundo o partido, está vinculada a alianças duvidosas. Diante desse cenário, o PSOL recomendou que seus eleitores exerçam o voto livre, de acordo com a consciência pessoal de cada um, priorizando as necessidades da cidade.

Na nota, o partido reafirmou seu compromisso com os movimentos sociais, destacando a defesa de pautas relacionadas à saúde, educação, meio ambiente, direitos da população periférica e combate à violência contra a mulher.

Trechos da Nota do PSOL:

“O PSOL agradece a confiança dos 6.086 taboanenses que votaram em Nil Félix e Dinha Souza, que foram porta-vozes do nosso projeto de transformações sociais para Taboão da Serra. No entanto, esta eleição foi marcada por ações que prejudicaram a integridade do processo eleitoral, como abuso de poder econômico e denúncias de compra de votos.”

O partido também criticou a falta de diálogo da atual gestão com a população, afirmando que o sentimento de mudança que trouxe Aprígio ao poder em 2020 não foi honrado.

Por fim, o PSOL anunciou que seus esforços estarão voltados para a candidatura de Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo e pediu apoio de seus eleitores nessa tarefa.