Defesa Civil emite alerta vermelho para rajadas de vento entre 70 e 90 km/h na região

Por Samara Matos, na redação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a possibilidade de temporal e severa ventania em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e região. Segundo informe do órgão a região “Condição para fortes rajadas de vento nas próximas horas. Cuidado! Caso necessário, busque abrigo e evite permanecer próximo de árvores”.

VEJA PREVISÃO DO TEMPO

Em caso de emergência, o morador deve entrar em contato com a Defesa Civil do seu município ou no 190 da Polícia Militar:

Taboão da Serra – 4701-0655 / 199 (de telefones fixos)

Embu das Artes – 4785-1271

Itapecerica da Serra – 4666-4435 / 199 (de telefones fixos)

A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), informou que os efeitos da formação e o deslocamento de um centro de baixa pressão, com deslocamento ao oceano – ciclone extratropical, que atua na região sul do Brasil- serão sentidos no estado de São Paulo a partir desta quinta-feira, 13, e contribuirão para formação de fortes rajadas de vento, com velocidades de até 90 km/h na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva.

O que fazer antes de um vendaval?

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado;

Mantenha as árvores bem cuidadas e podadas;

Ao ser noticiado sobre um vendaval, desligue os aparelhos elétricos e o gás e coloque no piso os objetos que possam cair;

Após anúncio de ventos fortes, não pratique esportes aquáticos ou influenciados pelo vento.

O que fazer durante um vendaval?