Deputada Analice oficializa candidatura em Convenção

A Convenção do PSDB realizada no Ginásio do Ibirapuera, no último dia 30, oficializou a candidatura da deputada estadual Analice Fernandes, que concorrerá ao sexto mandato, e a do candidato ao governo do Estado, o governador Rodrigo Garcia.

“Quando colocamos nossa candidatura e estamos no exercício de um mandato, é equivalente a pedir uma aprovação, um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido”, diz Analice.

Segundo Analice, ela tem compromisso com a região de cumprir seu mandato do começo ao fim, da mesma forma, como tem se conduzido.

“O mandato de deputado estadual não pode ser tratado como um trampolim, para outras ambições políticas, porque se for assim quem perde é a região e os eleitores que ficam sem representantes”, avalia Analice.

Segundo a deputada seu trabalho gerou resultados que podem ser comprovados, e um próximo mandato lhe daria a oportunidade de continuar trabalhando e defendendo as causas que representa.

A parlamentar cita o combate a violência contra a mulher, a valorização da enfermagem, a defesa da saúde e da educação pública de qualidade, assim como a representação regional.

“Em Taboão fiz importante emendas para a construção da Escola de Artes, construção do Complexo da Mulher e reforma e ampliação do Centro de Referência da Mulher, infelizmente essas obras não foram conduzidas pelo atual prefeito de maneira adequada, mas tenho a consciência tranquila que fiz a minha parte, ou seja, viabilizei os recursos”, diz Analice.