Policiais Militares salvam bebê engasgado no Parque Pinheiros

Direto da Redação

Policiais Militares salvam bebê que estava engasgado no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), no momento em que atendiam outra ocorrência no bairro. “Durante atendimento de ocorrência de morte natural, próximo ao local do fato. De repente uma mulher saiu de uma viela com um bebê no colo desesperada informando a equipe que seu filho estava engasgado sem condições de respirar”, diz a PM.

De imediato, a equipe pegou a criança que já estava com o rosto roxo por não conseguir respirar. E “imediatamente fez a manobra de Heimlich”, salvando o bebê de três meses, que voltou para casa com os pais.