Deputado Dr. Eduardo Nóbrega faz prestação de contas e mostra investimentos do mandato em Itapecerica da Serra

Da assessoria de imprensa

Neste sábado (05/10), o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega reuniu lideranças, vereadores, o vice-prefeito Allan Dias e a população de Itapecerica da Serra para um encontro de prestação de contas, apresentando os avanços conquistados para o município ao longo do mandato.

Investimentos na cidade

Ao todo, foram R$ 15 milhões destinados diretamente para Itapecerica da Serra, contemplando diferentes áreas essenciais:

Saúde: R$ 1,85 milhão para custeio e R$ 170 mil para a implantação do Centro TEA, referência no atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. O deputado também segue atuando por melhorias no Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Educação: R$ 4 milhões para reformas de escolas municipais e R$ 8 milhões para a construção da Escola do Futuro, em parceria com o deputado federal Ribamar. Além disso, o município recebeu novos ônibus escolares, computadores e ar-condicionados.

Turismo: apresentação do Projeto de Lei que classificou Itapecerica como Município de Interesse Turístico (MIT), fortalecendo o setor com R$ 180 mil em emendas parlamentares.

Infraestrutura: R$ 500 mil para recapeamento de vias públicas.

Proteção Animal: R$ 330 mil para programas de castração e políticas de bem-estar animal.

Avanços estruturais e interlocução

Dr. Eduardo Nóbrega tem atuado como ponte entre o município e o Governo do Estado, destravando soluções em áreas como abastecimento de água (Sabesp), melhorias viárias (DER) e ampliação de linhas de ônibus (EMTU).

Entre as grandes conquistas, está a garantia de duas novas alças de acesso ao Rodoanel (nos bairros Crispim e Jardim Branca Flor) e um contorno viário de 10 km ligando a Régis Bittencourt ao Rodoanel, em parceria com o prefeito Ramon Corsini, o vice Allan Dias e lideranças locais.

Compromisso com o desenvolvimento

Para o Dr. Eduardo Nóbrega, cada investimento representa não apenas números, mas resultados concretos que transformam a vida da população. “Itapecerica da Serra é prioridade no nosso mandato. Estamos garantindo recursos, projetos e obras que vão gerar mais qualidade de vida, desenvolvimento e oportunidades para todos os moradores”, destacou.