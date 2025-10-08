Incêndio atinge depósito de recicláveis no Jardim Maria Rosa

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (7), um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis, conhecido como Ferro-Velho do Lopes, no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra. O fogo começou em um terreno baldio próximo e se espalhou rapidamente até o local.

Informações preliminares apontam que um funcionário do ferro-velho teria colocado fogo em um tambor no terreno baldio, o que provocou a propagação das chamas. Um veículo que estava no local ficou completamente destruído.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio e encerraram o trabalho de rescaldo no início da tarde.

Durante a ocorrência, a Rua José Pestana ficou interditada nos dois sentidos.