Governador Tarcísio de Freitas ‘segue’ conselhos de vereadores e se desculpa por fala sobre metanol e Coca-Cola

Direto da Redação – Taboão da Serra, 7 de outubro de 2025

O governador Tarcísio de Freitas foi criticado por vereadores de Taboão da Serra durante a sessão desta terça-feira (7) por dizer que se iria se preocupar apenas se começarem a adulterar com metanol o refrigerante Coca-Cola. “No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto”, disse numa entrevista coletiva.

O vereador Enfermeiro Rodney (Podemos) não poupou críticas ao governador. “Ele não se preocupa realmente. Eu já disse diversas vezes que esse ‘desgovernador’ não gosta de saúde pública e me deparo com essa fala infeliz. Ele deveria voltar a público e pedir desculpas pela fala dele. Quem perdeu um ente familiar por conta de intoxicação por etanol em bebida alcoólica, não deve estar gostando. Para o senhor pode ser apenas número, mas para a pessoa que perdeu o ente querido é uma dor irreparável. Repudiou veementemente a fala do senhor. Tá pegando aula com seu [ex] presidente Bolsonaro? Toma vergonha na cara”, discursou.

Em seguida, a vereadora Professora Najara Costa (PC do B) ratificou as críticas. “Faço coro ao vereador Enfermeiro Rodney por essa fala abjeta do governador Tarcísio de Freitas. Muito me assusta quando fala que só vai se preocupar quando falsificarem a Coca-Cola”, diz.

O vereador Dr. Ronaldo Onishi (União Brasil) também criticou a fala do governador. “Infeliz a fala do governador Tarcísio de Freitas. Não condiz com sua postura. Foi uma fala infeliz. Só conversar com alguém que perdeu alguém ou está hospitalizada porque ingeriu metanol. Por isso, a Câmara votou um requerimento de minha autoria para que acrescente uma substância com cheiro ou mal gosto [igual ao gás de cozinha] para que possa ser identificado se misturado com álcool”, diz.

“Quero fazer coro aos meus colegas. Foi uma fala infeliz do governador. É uma fala extremamente infeliz. Chega a me assustar o governador, que é mais inteligente que o ex-presidente Bolsonaro, consiga reproduzir o comportamento que levou o Bolsonaro a perder a [re]eleição [em 2022]. A sociedade paulista espera um pedido de desculpas do governador”, completou o vereador Bressan (PDT).

PEDIDO DE DESCULPAS

Horas após a sessão, com a repercussão negativa da sua fala, o governador Tarcísio de Freitas voltou às redes sociais para se desculpar. “Peço perdão pela colocação inoportuna neste momento e seguirei me dedicando ao máximo para cuidar das pessoas com dignidade e compromisso, como sempre fiz em toda a minha vida”, postou.