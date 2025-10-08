Banda Cucamonga faz show gratuito em Taboão da Serra nesta sexta-feira (10)

Direto da redação

A Banda Cucamonga apresenta nesta sexta-feira (10), às 19h, no Cemur, em Taboão da Serra, o show gratuito de lançamento do álbum “Jazz Dixieland com Sotaque Tupiniquim”. Antes da apresentação, o público poderá participar de uma oficina musical às 17h, no mesmo local.

Misturando o jazz tradicional americano com o gingado brasileiro, o grupo promete uma experiência sonora vibrante e divertida, com improviso, criatividade e ritmos tropicais. O repertório é composto por faixas autorais e inéditas que unem instrumentos como trompete, clarinete, sousafone, banjo e a clássica washboard, tábua de lavar usada como percussão.

Gravado de forma livre e espontânea, o álbum reflete o espírito coletivo da banda: todas as faixas foram criadas sem partituras, valorizando o improviso e a energia do momento. “Queríamos que o público sentisse como se estivesse conosco, no meio da rua, tocando junto”, explica o grupo.

O nome Cucamonga vem de uma gíria inventada que representa um “momento de iluminação criativa” — e define bem o tom do trabalho: espontaneidade, ousadia e irreverência.

O projeto, realizado pela Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo, CULT SP, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, faz parte de uma turnê que já passou por cidades da capital, litoral e interior paulista.

Serviço – Show de Lançamento Banda Cucamonga

📅 Data: 10 de outubro

📍 Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 34, Taboão da Serra – SP

🕔 Oficina: 17h

🎤 Show: 19h

💰 Entrada: Gratuita