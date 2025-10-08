Instituto Butantan promove programação gratuita para o Dia das Crianças

Direto da redação

O Instituto Butantan, em São Paulo, preparou uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças, no sábado, 11 de outubro. Durante todo o dia, o Parque da Ciência oferecerá atividades lúdicas e educativas que unem diversão e aprendizado sobre ciência, saúde e meio ambiente.

As ações acontecem em diferentes espaços do instituto e contam com a participação dos cinco museus do Butantan — Biológico, Emílio Ribas, Histórico, Microbiologia e da Vacina — que estarão com brincadeiras, jogos, passatempos, desenhos para colorir e rodas de leitura.

De acordo com Suzana Fernandes, diretora do Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto Butantan, o objetivo é estimular o interesse das crianças pela ciência desde cedo. “Queremos contribuir para a formação de uma geração mais crítica e consciente sobre a preservação do planeta”, destaca.

Entre as atividades, haverá jogos educativos sobre biologia, imunização e meio ambiente, um tabuleiro gigante que explica como as mudanças climáticas afetam a disseminação de doenças e dinâmicas sobre animais e conservação da natureza.

Outro destaque é a roda de leitura do livro “E se uma cobra picar? Tem soro para tratar!”, de Isabel Correia Batista, diretora do Museu Histórico. A história ajuda as crianças a compreender, de forma leve e divertida, como são produzidos os soros e como funcionam os tratamentos contra acidentes com animais peçonhentos.

Para os menores, a Biblioteca Científica preparou a gincana “Cores da Reciclagem”, em que os participantes aprendem a separar corretamente os resíduos e cuidar melhor do meio ambiente.

Programação – Dia das Crianças no Instituto Butantan

📅 Data: Sábado, 11 de outubro

📍 Local: Parque da Ciência – Instituto Butantan, São Paulo

💰 Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição

Tenda em frente ao Museu da Vacina

🧩 Jogos e atividades interativas – 10h às 11h30 e 13h30 às 15h

🎲 Tabuleiro Gigante “Saúde em jogo: Controle a epidemia” – 10h às 11h30 e 13h30 às 15h

📚 Roda de leitura “E se uma cobra picar? Tem soro para tratar” – 11h e 15h

🐱 Lançamento do jogo “Gatinhos virulentos” – 10h às 11h30 e 13h30 às 15h

✏️ Passatempos e biojogos – 10h às 11h30

Ao lado da tenda (em frente ao Museu da Vacina)

🎯 Pulando e jogando com os microrganismos – 10h às 11h30 e 13h30 às 15h

Em frente ao Museu da Vacina

💉 VacinaRio – 15h30 às 16h

Biblioteca Científica – Espaço de Leitura Infantojuvenil

♻️ Gincana “Cores da Reciclagem” – 10h às 16h30