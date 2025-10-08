PM apreende adolescente e recupera moto roubada em Embu das Artes

Direto da redação

Um adolescente foi apreendido na noite de sexta-feira (4) após uma perseguição policial que terminou na Rua Acássio M. Boy, em Embu das Artes. Com ele, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32 e uma motocicleta Triumph 400 que havia sido roubada.

Segundo informações da PM, durante patrulhamento pela área da 3ª Companhia, os policiais avistaram duas motocicletas em alta velocidade pela Rodovia Régis Bittencourt. Ao tentar realizar a abordagem, os condutores fugiram, iniciando uma perseguição.

Com o apoio de viaturas da Força Tática, o acompanhamento terminou quando o adolescente perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. Mesmo sem ferimentos aparentes, ele tentou fugir a pé, mas foi contido e algemado conforme o Decreto Federal nº 9.785/2019.

Durante a fuga, o suspeito deixou cair um revólver Smith & Wesson, calibre .32, que foi apreendido pelos policiais. Ao verificar o número do chassi, os agentes constataram que a motocicleta era produto de roubo ocorrido anteriormente.

O adolescente foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde a autoridade de plantão registrou o caso como ato infracional de roubo com uso de arma de fogo.

Ainda segundo a corporação, uma segunda motocicleta, uma Yamaha MT-03 preta, também usada no crime, foi localizada posteriormente. A vítima foi atendida pela polícia e o detido permaneceu à disposição da Justiça.