Procon-SP cria canal exclusivo para denúncias de bebidas adulteradas e reforça orientações aos consumidores

Por Samara Matos, com informações do Procon-SP

O Procon-SP lançou um canal exclusivo em seu site para receber denúncias de bebidas suspeitas de adulteração. A medida faz parte de uma força-tarefa do Governo do Estado de São Paulo, determinada pelo governador Tarcísio de Freitas, após o registro de casos de intoxicação e mortes na capital e na região.

O objetivo é facilitar a comunicação da população com os órgãos de fiscalização e, ao mesmo tempo, orientar os consumidores sobre como se prevenir ao comprar ou consumir bebidas alcoólicas.

Como fazer uma denúncia

Os consumidores que desconfiarem de bebidas adulteradas podem acessar o site www.procon.sp.gov.br e clicar no atalho específico para denúncias de adulteração.

Durante o registro, é possível optar pelo anonimato, garantindo sigilo total dos dados do denunciante.

Ações conjuntas do governo paulista

A força-tarefa criada pelo Estado reúne as secretarias de Segurança, Saúde, Fazenda, Justiça e Desenvolvimento Social, além de outros órgãos vinculados.

O grupo também trabalha junto a entidades do varejo e distribuidores para combater práticas como sonegação fiscal e adulteração de bebidas — que colocam em risco a saúde da população e comprometem a arrecadação estadual.

Orientações para evitar bebidas adulteradas

O Procon-SP reforça que não é possível identificar uma bebida adulterada com 100% de precisão sem análise laboratorial, mas alguns cuidados podem reduzir o risco de consumo de produtos falsificados.

Confira as principais recomendações:

Compre em locais de confiança – prefira estabelecimentos conhecidos ou indicados. Desconfie de preços muito baixos – valores muito abaixo do mercado podem indicar irregularidades. Observe a embalagem – verifique lacres, rótulos, data de validade, CNPJ e número do lote. Desalinhamentos, erros de ortografia ou tampas irregulares são sinais de alerta. Não faça testes caseiros – práticas como cheirar, provar ou tentar queimar o produto são perigosas e não garantem segurança. Atenção a sintomas – visão turva, náuseas, dor de cabeça forte, tontura e sonolência podem indicar intoxicação por metanol. Procure atendimento médico imediato – em caso de suspeita, vá a um pronto atendimento. Comunique as autoridades – ligue para o Disque-Intoxicação (0800 722 6001), acione a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil e o Procon-SP. Exija nota fiscal – o documento garante rastreabilidade do produto e segurança em caso de reclamação.

De acordo com o Procon-SP, além de fiscalizar e receber denúncias, a instituição tem reforçado campanhas educativas para alertar sobre os perigos do consumo de bebidas adulteradas.

O órgão ressalta que a prevenção começa na informação e que o comportamento consciente dos consumidores é essencial para reduzir os casos de contaminação.

📌 Serviço:

Canal de denúncias: www.procon.sp.gov.br

Disque-Intoxicação (Anvisa): 0800 722 6001

Emergência médica: procure a unidade de saúde mais próxima.