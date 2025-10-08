Vereador Dr. Ronaldo Onishi pede prorrogação da anistia fiscal em Taboão da Serra

Da assessoria – Taboão da Serra, dia 8 de outubro de 2025

O vereador Dr. Ronaldo Onishi fez um apelo ao prefeito Engenheiro Daniel para que a anistia de tributos em Taboão da Serra seja retomada, atendendo ao pedido de muitos moradores que não conseguiram aproveitar o prazo anterior. Segundo o parlamentar, várias pessoas manifestaram o desejo de usar os recursos do 13º salário para quitar seus débitos e regularizar sua situação junto à Prefeitura.

“Faço um apelo ao nosso prefeito Engenheiro Daniel para que ele estenda a anistia até o dia 31 de dezembro. Isso permitirá que àqueles que ainda não conseguiram aderir possam regularizar suas pendências sem prejudicar quem já fez a adesão”, afirmou Dr. Ronaldo Onishi.

O vereador sugeriu que o Executivo encaminhe à Câmara Municipal um novo projeto de lei formalizando a prorrogação da anistia até o último dia fiscal de 2025.

Segundo ele, a medida beneficiaria um grande número de contribuintes, garantindo mais tempo e condições para que regularizem débitos fiscais junto à Prefeitura, sem comprometer o calendário financeiro do município.

A anistia fiscal em Taboão da Serra é uma oportunidade para contribuintes colocarem suas pendências em dia, evitando juros e multas sobre os débitos municipais, e tem se mostrado uma ferramenta importante para auxiliar famílias e comerciantes a equilibrar suas finanças.