Bom Prato de Taboão da Serra celebra Dia das Crianças com cardápio especial

Direto da redação

Em comemoração ao Dia das Crianças, o restaurante Bom Prato de Taboão da Serra vai oferecer, nesta sexta-feira (10), um cardápio especial e festivo pensado especialmente para o público infantil. A ação faz parte da programação das unidades do programa em toda a Região Oeste da Grande São Paulo, incluindo também Osasco, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Jandira.

No menu taboanense, os frequentadores poderão saborear carne louca, nhoque gratinado e salada francesa, além de uma sobremesa especial: bolo recheado de chocolate. A proposta é tornar a data ainda mais alegre para as crianças e suas famílias que frequentam o restaurante localizado na Rua Firmino Viêira Gonçalves, 162 – Vila Carmelina Gonçalves, Taboão da Serra (SP).

O cardápio completo das unidades participantes inclui pratos que agradam o paladar dos pequenos, como macarrão, sobrecoxa assada com mostarda e mel, lagarto ao molho madeira e diversas sobremesas, entre elas pudim de chocolate, cone trufado de doce de leite e pão de mel com cobertura de chocolate.

Programa social

O Bom Prato, mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, é referência em segurança alimentar e oferece refeições completas — com arroz, feijão, salada, proteína, fruta e bebida — por R$ 1,00 no almoço e R$ 0,50 no café da manhã.

Com mais de 120 pontos de atendimento distribuídos em 42 municípios paulistas, o programa garante alimentação de qualidade e acessível, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa do cardápio temático nesta data especial reforça o compromisso social do Bom Prato e leva uma experiência mais alegre e saborosa para as crianças e famílias que frequentam as unidades da região.