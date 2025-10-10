Previsão do tempo indica chuva isolada e calor de até 28°C no fim de semana em Taboão da Serra

Direto da redação

O fim de semana será marcado por instabilidade e variação de temperatura em Taboão da Serra, com períodos de chuva na sexta e sábado, mas o Dia das Crianças, no domingo (12), promete ser mais quente, com temperaturas chegando a 28°C.

Nesta sexta-feira (10), o tempo fica nublado e chuvoso ao longo do dia. A temperatura varia entre 15°C e 22°C, e há 98% de chance de chuva, principalmente durante a tarde e a noite.

No sábado (11), o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda há possibilidade de garoa pela manhã e pancadas isoladas de chuva à tarde. A temperatura sobe um pouco, com mínima de 16°C e máxima de 25°C.

Já no domingo (12), quando é comemorado o Dia das Crianças, o tempo deve ficar mais abafado, com sol entre nuvens e chuva fraca em alguns períodos. A máxima prevista é de 28°C e a mínima de 17°C, indicando um dia mais propício para atividades ao ar livre, embora seja importante manter atenção a possíveis mudanças no tempo ao longo do dia.