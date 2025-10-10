Taboão da Serra realiza a 3ª edição da Marcha para Jesus neste sábado (11)

Direto da redação

Neste sábado, 11 de outubro, acontece em Taboão da Serra a Marcha para Jesus, evento que reune milhares de fiéis em um grande ato de fé, adoração e celebração. A concentração será às 13h, na Rua do Tesouro, 340, no Parque Santo Dumont, e a caminhada segue a partir das 14h em direção ao Parque das Hortênsias.

Durante o trajeto, igrejas e ministérios cristãos da cidade e da região se unem em um momento de louvor coletivo. No final do percurso, os participantes poderão acompanhar show de música gospel com apresentações de Bruna Karla, Ton Carfi, Sarah Fernandes, Marcelo Gonçalves, Renascer Praise, Yah Dias e Leandro Borges.

Com o tema “Deus Forte”, inspirado em Isaías 9:6, esta será a terceira edição consecutiva da Marcha para Jesus em Taboão da Serra. O evento tem se consolidado como uma das principais manifestações religiosas do município, atraindo fiéis de diferentes denominações evangélicas.

Segundo o secretário de Turismo, Lucas Pereira da Silva, o evento vai além do aspecto religioso e contribui para o desenvolvimento local.

“A Marcha para Jesus fortalece a fé e também movimenta o turismo e o comércio da cidade. É um momento de união e esperança para toda a população”, afirmou.

A Marcha para Jesus é realizada no Brasil desde 1993 e passou a integrar o calendário oficial nacional em 2009, por meio da Lei Federal nº 12.025. Coordenada pelo Apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, a mobilização também acontece em países como Canadá, Inglaterra, Japão, Moçambique e Argentina.

Símbolo de fé e devoção, a Marcha para Jesus promete reunir famílias inteiras neste sábado em Taboão da Serra, em um grande clamor por paz, gratidão e renovação espiritual.

Serviço – Marcha para Jesus Taboão da Serra 2025

📅 Data: sábado, 11 de outubro

📍 Concentração: 13h, Rua do Tesouro, 340 – Parque Santo Dumont

🚶‍♀️ Saída: 14h, rumo ao Parque das Hortênsias

🎤 Atrações: Bruna Karla, Ton Carfi, Sarah Fernandes, Marcelo Gonçalves, Renascer Praise, Yah Dias e Leandro Borges

💰 Entrada gratuita