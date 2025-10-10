Seminário em Taboão com Deputado Federal Paulo Bilynskyj debate segurança pública e propostas de recursos e investimentos para a região

Por Geovanna Matos, no Jardim Helena

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) promoveu, na manhã de quarta-feira (8), o seminário “Segurança Pública em Foco”, com o objetivo de discutir os desafios enfrentados pelos municípios e propor soluções práticas para o fortalecimento da segurança pública na região sudoeste da Grande São Paulo. O encontro aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra e reuniu representantes das principais forças de segurança.

Estiveram presentes a vice-prefeita Érica Franquini, o secretário municipal de Segurança Pública, Luiz Peniche, o comandante da GCM, Almir Silva, além de delegados, advogados e representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, OAB e Guardas Municipais de cidades vizinhas.

Proposta de DDM 24 horas é destaque do evento

Durante o encontro, o deputado ouviu as principais demandas apresentadas pelas corporações de Taboão da Serra e municípios próximos. Entre os pedidos, ganhou destaque a implantação de uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) com atendimento 24 horas, acompanhada de uma sala da OAB dentro da unidade para oferecer acolhimento e orientação jurídica às vítimas de violência.

“A demanda mais importante que tivemos aqui foi sobre a DDM 24 horas. Hoje, na área da seccional, que abrange seis municípios, as delegacias da mulher funcionam apenas em horário comercial. Nosso objetivo é levar essa proposta estruturada ao governador, pois se trata de um investimento relativamente baixo. Uma obra dessa natureza não passa de três milhões de reais, e tenho certeza de que conseguiremos emplacar esse projeto para atender toda a região”, afirmou o deputado Bilynskyj.

Investimentos e emendas parlamentares

O parlamentar também anunciou que pretende destinar recursos para compra de drones, armamentos, viaturas e equipamentos para as forças policiais e o Corpo de Bombeiros, além de investir em capacitação e treinamento dos agentes de segurança.

Segundo Bilynskyj, parte das emendas parlamentares deste ano será direcionada a áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública, mas ele destacou que a execução dos projetos depende do pagamento das emendas pelo governo federal.

“Vamos destinar as emendas para áreas essenciais. O desafio é garantir que o governo federal efetue o pagamento, porque esse é um direito do parlamentar e da população”, completou.

Parceria e fortalecimento da segurança local

O secretário municipal de Segurança, Luiz Peniche, avaliou o encontro como produtivo e reforçou a importância da parceria entre o poder público municipal e os representantes federais.

“Esse encontro mostra o nosso interesse em reduzir a criminalidade em Taboão da Serra. Discutimos pontos importantes e a criação de um fundo próprio para receber verbas diretamente voltadas à segurança. Esse projeto, já em andamento com o prefeito, vai facilitar o repasse dos recursos e fortalecer nossas ações na cidade”, destacou Peniche.

O seminário encerrou com o compromisso de que as propostas apresentadas serão encaminhadas formalmente aos órgãos competentes, com foco na ampliação dos investimentos e na melhoria das condições de trabalho das forças de segurança que atuam em Taboão da Serra e região.