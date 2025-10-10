Polícia Militar Rodoviária prende homem com 9.600 cigarros eletrônicos em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso por contrabando na quinta-feira (9) em Taboão da Serra, após ser flagrado transportando 9.600 cigarros eletrônicos, produtos proibidos no Brasil, escondidos em um caminhão que transportava papelão.

Durante a abordagem, os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) desconfiaram do motorista, que apresentou informações contraditórias sobre a carga. Na vistoria, foram encontradas diversas caixas escondidas entre o papelão, contendo os cigarros eletrônicos de diferentes marcas e modelos.

O condutor informou que havia carregado o veículo em Coronel Vivida (PR) e receberia R$ 3 mil para entregar a carga em São Paulo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal, na capital.

Além dos cigarros eletrônicos, o caminhão e a carga de papelão também foram apreendidos. O valor estimado da mercadoria é de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

A operação contou com apoio do 1º e 6º Batalhões de Polícia Rodoviária (BPRv), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-SP), do 5º BAEP e do Canil da PM, reforçando o combate ao contrabando no Estado de São Paulo.

A operação contou com apoio do 1º e 6º Batalhões de Polícia Rodoviária (BPRv), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-SP), do 5º BAEP e do Canil da PM.