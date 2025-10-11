EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis passa por revitalização e recebe melhorias pelo programa Escola Mais Bonita

Direto da redação

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Dr. Anísio Dias dos Reis, localizada no Jardim Saint Moritz, em Taboão da Serra, está na fase final das obras de revitalização. A unidade faz parte do programa Escola Mais Bonita, desenvolvido pela Prefeitura, que tem como meta modernizar e melhorar o ambiente das escolas municipais.

De acordo com a Secretaria de Educação, a unidade, que atende cerca de 800 alunos, passou por uma reforma completa, com troca de pisos, pintura das salas de aula e da quadra, manutenção do telhado e revitalização do parquinho. A escola também receberá novas carteiras, como parte da renovação do mobiliário.

“O objetivo é garantir um espaço mais confortável e seguro para estudantes, professores e toda a comunidade escolar”, explicou o secretário de Educação, Luciano Corrêa.

O programa Escola Mais Bonita é realizado em parceria entre as secretarias de Educação e Obras e Infraestrutura, e contempla outras unidades de ensino do município. Entre elas estão as EMEBs Machado de Assis (Jardim Guaciara), Paulo Freire (Jardim Saporito), Bidu (Jardim Freitas Júnior), Asas Brancas (Jardim Santa Terezinha), Emília (Parque Marabá) e Cecília Meireles (Jardim Beatriz).

Segundo a Prefeitura, o investimento faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria das condições de ensino e ao fortalecimento da rede municipal de educação.