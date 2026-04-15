Deputado Eduardo Nóbrega destaca investimento de R$ 5,5 milhões no karatê paulista durante finais do campeonato

Da assessoria de imprensa

O deputado estadual Eduardo Nóbrega participou das finais do Campeonato Paulista de Karatê, realizadas em São Bernardo do Campo, e reforçou seu compromisso com o fortalecimento do esporte no Estado.

Durante o evento, que reuniu milhares de atletas de diversas regiões, o parlamentar destacou a destinação de R$ 5,5 milhões para a Federação Paulista de Karatê, recurso voltado ao incentivo de competições, formação de atletas e apoio a projetos sociais ligados à modalidade.

“Estar aqui, acompanhando de perto esses atletas, só reforça uma certeza: o esporte transforma vidas e precisa ser prioridade. Por isso, destinamos R$ 5,5 milhões para fortalecer o karatê no nosso Estado, apoiando desde a base até o alto rendimento”, afirmou o deputado.

O investimento deve impactar diretamente o desenvolvimento da modalidade em São Paulo, ampliando oportunidades para jovens talentos e garantindo melhores condições para treinamentos e competições.

Além de valorizar o esporte de alto nível, a iniciativa também fortalece projetos sociais que utilizam o karatê como ferramenta de inclusão, disciplina e formação cidadã.

“Aqui não é só presença. É compromisso com resultado. Seguimos trabalhando para que o esporte seja cada vez mais acessível e valorizado em todo o Estado”, completou.