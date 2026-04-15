Ex-prefeito Ney Santos é internado com suspeita de câncer no pâncreas

Por Allan dos Reis, em Embu das Artes

O ex-prefeito de Embu das Artes e pré-candidato a deputado federal se internou nesta terça-feira (14) para iniciar o tratamento de um tumor no pâncreas. Segundo a equipe médica, existe 99% de chance de ser um câncer. Os exames finais devem ficar prontos ainda nesta semana.

No início da noite, uma coletiva de imprensa reuniu o médico, o prefeito de Embu das Artes Hugo Prado, sua irmã Ely Santos e outros aliados em um hotel na cidade. Todos estavam emocionalmente abalados, mas demonstraram confiança no tratamento.

“Nosso paciente precisou fazer alguns exames de rotina e foi diagnosticado um tumor de pâncreas, que deve estar na cauda do pâncreas, mede 1,7 cm. Pela localização, é um tumor é bem mais plausível, fácil de ser tratado. É uma situação dramática, mas temos plena certeza de que vai dar tudo certo”, diz o médico.

TRATAMENTO

Internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, Ney Santos deve ser submetido a uma cirurgia para retirada do tumor, com cerca de 1,7 cm. Depois, ele vai ficar de repouso por cerca de 35 dias, até voltar às suas atividades normais.

PRÉ-CAMPANHA

Enquanto isso, apesar de o foco estar na recuperação do ex-prefeito, a coordenação de campanha vai continuar dando andamento nas agendas e reuniões políticas de pré-campanha a deputado federal.

“A prioridade total é que o Ney possa se restabelecer. Em paralelo, o projeto político e as agendas serão representadas por nossa equipe aqui. Vamos manter de pé nosso projeto porque temos plena convicção de que o mais breve possível vai estar aqui conosco”, diz Hugo Prado, prefeito de Embu.

PRONUNCIAMENTO

Ney Santos também postou um vídeo do hospital falando do diagnóstico e confiante de sua recuperação. “Nos últimos dias, após alguns exames, surgiu uma suspeita em relação à minha saúde, a primeira avaliação me deu 99% de estar com um câncer de pâncreas. Mas hoje, após a reavaliação minuciosa de uma grande equipe médica, surgiu uma luz no fim do túnel. Mas só saberemos com exatidão após uma nova bateria de exames na qual estou sendo submetido agora”, diz.