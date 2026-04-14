Fatecs abrem mais de 18 mil vagas para o 2º semestre; inscrições vão até 1º de junho

Direto da redação

As inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo seguem abertas até o dia 1º de junho para o segundo semestre de 2026. O processo seletivo oferece 18.505 vagas em cursos superiores gratuitos distribuídos em diversas unidades do estado de São Paulo.

Do total de vagas, 13.875 são destinadas ao ingresso por meio do vestibular tradicional e outras 4.630 para candidatos do Provão Paulista. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do processo seletivo. Inscreva-se no Vestibular Fatec. A taxa é de R$ 90, e a prova será aplicada no dia 28 de junho, às 13h.

Para participar, é necessário ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio, com comprovação no momento da matrícula. Quem não atender ao requisito pode participar apenas como treineiro.

No ato da inscrição, o candidato deve preencher a ficha com dados pessoais, responder ao questionário socioeconômico e escolher até dois cursos, em qualquer unidade e período. Também é possível utilizar a nota do Enem de 2023, 2024 ou 2025 para compor a avaliação.

O pagamento da taxa pode ser feito em agências bancárias, internet banking ou cartão de crédito. A confirmação da inscrição ocorre após a compensação do pagamento.

As Fatecs também disponibilizam computadores com acesso à internet para candidatos que precisarem realizar a inscrição. É recomendado entrar em contato com a unidade de interesse para verificar disponibilidade.

O processo seletivo conta ainda com o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza, que concede bônus de 3% para candidatos afrodescendentes e 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública, podendo chegar a 13% em caso de acúmulo dos critérios.

Outras informações e o cronograma completo estão disponíveis no site oficial do vestibular