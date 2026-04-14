Linhas de Embu-Guaçu passam a operar no Terminal Varginha a partir desta terça-feira (14)

Direto da redação

A partir desta terça-feira (14), moradores de Embu-Guaçu passam a contar com mudanças no transporte intermunicipal que liga a cidade à capital paulista. As linhas 012 (Embu-Guaçu – Vila Dirce – São Paulo) e 226 (Embu-Guaçu – Chácara Flórida – São Paulo) deixam de atender o Terminal Grajaú e passam a operar com destino ao Terminal Estação Varginha, na zona sul.

A alteração foi definida pela ARTESP após análise técnica, considerando a fase inicial de funcionamento do novo terminal, inaugurado para reforçar a infraestrutura de mobilidade na região.

Com a mudança, os itinerários foram ajustados e passam a incluir vias importantes da zona sul da capital, como a Avenida Senador Teotônio Vilela, Avenida Paulo Guilguer Reimberg e Avenida Nathália Pereira da Silva.

Mesmo com a alteração no ponto final, a integração tarifária será mantida. Os passageiros continuarão utilizando o Transferidor de Direito de Integração (TDI), com validação dos cartões Bilhete Único e TOP na conexão com linhas municipais.

Segundo a ARTESP, as mudanças se aplicam apenas às linhas 012 e 226, sem previsão, neste momento, de alterações em outras linhas metropolitanas.

A reorganização tem como objetivo integrar os serviços ao novo terminal e acompanhar a expansão da mobilidade urbana na zona sul de São Paulo.