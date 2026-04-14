Taboão da Serra debate Plano Municipal de Mobilidade Urbana em Audiência Pública no dia 23

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza, no próximo dia 23 de abril, uma Audiência Pública para apresentação e discussão do Projeto de Lei do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O encontro acontece a partir das 18h, no Cemur, e é aberto à participação da população.

Durante a audiência, será apresentado o projeto que institui o Plano de Mobilidade Urbana do município, considerado essencial para organizar o deslocamento de pessoas na cidade. O documento estabelece diretrizes, objetivos, metas e ações voltadas à melhoria da mobilidade, com foco em eficiência, segurança, sustentabilidade e acessibilidade.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira, a criação da lei é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Taboão da Serra ainda não possui uma legislação que institua o Plano, e por isso deixa de receber mais de R$ 26 milhões por ano. Com a aprovação, será possível acessar recursos e financiamentos federais para investir em obras e melhorias na mobilidade urbana”, destacou.

A Audiência Pública tem como objetivo garantir transparência no processo e ampliar a participação popular no planejamento urbano. A iniciativa permitirá que moradores apresentem sugestões e contribuições, que poderão ser incorporadas à proposta final.

A administração municipal reforça que a participação da população é essencial para a construção de um sistema de mobilidade mais eficiente e alinhado às necessidades da cidade.

Serviço

Audiência Pública – Plano Municipal de Mobilidade Urbana

23 de abril – a partir das 18h

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jd. Bontempo