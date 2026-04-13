Advogada e coordenadora de Direito da Faculdade Anhanguera Taboão lança nesta quarta (15) cartilha sobre diagnóstico tardio de autismo em mulheres

Por Samara Matos, na redação

A advogada e coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra, Dra. Camila Francis, lança nesta quarta-feira (15) a cartilha “Transtorno do Espectro Autista em Mulheres: Diagnóstico Tardio”. O material será distribuído gratuitamente durante evento realizado na instituição.

A iniciativa integra a programação da Semana Integrada TEA da Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra, que promove atividades voltadas à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusão e saúde mental.

O lançamento contará com palestras da autora em dois horários, às 8h e às 19h, na unidade de Taboão da Serra.

A cartilha é baseada na experiência pessoal da autora, diagnosticada com TEA nível 2 de suporte na fase adulta. O conteúdo aborda o fenômeno do masking (camuflagem social), prática comum entre mulheres autistas que muitas vezes dificulta o diagnóstico precoce.

“Este diagnóstico não me trouxe uma nova personalidade; ele me trouxe as chaves de casa”, afirmou a autora.

O material será distribuído gratuitamente aos participantes do evento e tem como objetivo ampliar a conscientização e o debate acadêmico sobre o autismo em mulheres.