Homem é preso após sequestrar filhas e tentar atrair duas ex-companheiras para emboscada em Embu-Guaçu

Direto da redação

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na madrugada de sábado (11) após sequestrar as próprias filhas e tentar atrair duas ex-companheiras para uma emboscada em uma área de mata em Embu-Guaçu.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito retirou as duas crianças — de 5 e 10 anos — sem autorização das mães. Uma das meninas foi levada da escola e a outra da casa da avó. As vítimas são filhas dele com mulheres diferentes, ambas com histórico de violência relatado e, em um dos casos, havia medida protetiva em vigor.

Ainda de acordo com as investigações, o homem levou as crianças para uma área de mata e passou a enviar mensagens e fotos às duas ex-companheiras, utilizando as filhas como forma de ameaça e pressão psicológica. Em seguida, obrigou uma das crianças a falar com a mãe por telefone e exigiu que uma das ex escrevesse uma carta dizendo que queria reatar o relacionamento.

A intenção do suspeito, segundo a polícia, era atrair uma das ex-companheiras até o local combinado, em Embu-Guaçu, onde a emboscada seria realizada. As duas mulheres foram alvo das ameaças e mantiveram contato com o homem durante a ação.

A Polícia Militar foi acionada após uma das vítimas perceber a gravidade da situação. Mesmo sob pressão, ela conseguiu manter comunicação com o suspeito, o que ajudou a equipe policial a localizar o homem.

As equipes se deslocaram até o endereço informado e conseguiram realizar a prisão em flagrante. As crianças foram resgatadas sem ferimentos.

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo. O suspeito deve responder por crimes como tentativa de homicídio, ameaça, violência psicológica contra a mulher, subtração de incapazes e violência doméstica.

A Polícia Civil segue com as investigações. Até o momento, a defesa do acusado não se manifestou.