Semana terá máxima de 28°C e sem chance de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra será marcada por tempo firme, com predomínio de sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva até a próxima sexta-feira (17). As temperaturas devem subir gradualmente ao longo dos dias, com máxima podendo chegar aos 28°C.

Nesta segunda-feira (13), os termômetros variam entre 16°C e 25°C. O dia começou com muitas nuvens e segue com períodos de céu nublado. A umidade do ar permanece elevada, o que contribui para a sensação de tempo mais abafado, apesar das temperaturas amenas.

Na terça-feira (14), o cenário se mantém semelhante, com mínima de 17°C e máxima de 26°C. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com algumas aberturas, mas sem previsão de chuva.

Já na quarta-feira (15), o tempo continua estável, com temperaturas entre 17°C e 26°C. O sol predomina durante o dia, mas o céu volta a ficar mais encoberto no período da noite.

Na quinta-feira (16), os termômetros sobem um pouco mais, com máxima prevista de 28°C. O dia será de sol com muitas nuvens, mantendo o padrão de tempo seco.

Encerrando a semana, a sexta-feira (17) terá condições semelhantes, com mínima de 17°C e máxima também de 28°C. O sol aparece entre nuvens durante o dia, e o tempo segue firme, sem expectativa de chuva.