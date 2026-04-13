Empresário responsável pela coleta de lixo em Embu das Artes é executado a tiros em aterro sanitário

Direto da redação

Um empresário de 62 anos foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (13), nas proximidades do Aterro Sanitário Municipal de Embu das Artes.

Segundo informações, a vítima, identificada como Donizete Aparecido Alexandre de Souza, foi atingida por um disparo na nuca. No momento do crime, ele conversava com a irmã quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e iniciaram uma abordagem, indicando possível conhecimento prévio com o empresário.

Durante a ação, os suspeitos questionaram Donizete sobre uma arma. Ele teria informado que o objeto estava dentro do carro. Um dos homens foi até o veículo, pegou a arma e, em seguida, ordenou que a irmã da vítima se afastasse. Logo depois, o empresário foi baleado à queima-roupa.

Após o disparo, os autores fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal atenderam a ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos suspeitos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, uma das linhas de investigação considera a possibilidade de o crime estar relacionado a disputas envolvendo contratos públicos no setor de saneamento. Donizete era responsável por uma empresa ligada à coleta de lixo na cidade e, conforme apurado, vinha recebendo ameaças desde que assumiu o serviço.

A Polícia Civil investiga o caso como execução e trabalha para esclarecer a motivação do homicídio, além de identificar e prender os envolvidos.

Até o momento, ninguém foi preso.