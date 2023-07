Deputado Eduardo Nóbrega participa do 2º Encontro Currículo em Ação em Taboão da Serra

Direto da redação

Visando proporcionar formação para milhares de profissionais da Educação, a Prefeitura de Taboão da Serra realiza o 2º Encontro Currículo em Ação. E nesta terça-feira (25), o deputado estadual Eduardo Nóbrega participou do evento na UniFECAF, no Jardim Maria Rosa.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação também foi prestigiada pelo prefeito Aprígio, vereadores Anderson Nóbrega e Enfermeiro Rodney, além dos secretários Dirce Takano (Educação), Júnior Eckstein (Administração), Arnoldo Landiva (Comunicação), José Alberto Tarifa (Saúde), Nil Félix (Cultura) e representantes do Ministério da Educação.

Nessa segunda edição, o foco foi “Um olhar para a Educação Integral e as Práticas Pedagógicas” na rede municipal. Milhares de profissionais, entre professores, auxiliares de classe, assistentes de desenvolvimento escolar, assistentes de desenvolvimento infantil e gestores puderam fazer a troca de informações e falar de novas propostas visando práticas pedagógicas cada vez mais exitosas.

Presente à ocasião, o deputado Eduardo Nóbrega parabenizou todos os profissionais pela participação e falou do compromisso da gestão Aprígio com a Educação. “É um dia especial! Quero cumprimentar o prefeito Aprígio e a secretária de Educação, Dirce, pela iniciativa. O prefeito Aprígio trouxe uma evolução muito grande com uma postura de diálogo com os profissionais da rede. Tomou decisões importantes, como por exemplo, aplicar o piso nacional, de fazer a recomposição que determina a legislação. Tenho certeza que a gestão Aprígio vai proporcionar uma Educação cada vez mais inclusiva e moderna.”, disse. “Como deputado, já estou trabalhando para contribuir para esse desenvolvimento. Foi para isso que fui eleito, para fazer a ligação entre o Governo do Estado e a Prefeitura”, completou.

O prefeito Aprígio reforçou a dedicação de seu mandato com a pauta. “É um dia muito especial para todos os presentes neste evento. Sempre converso com a secretária Dirce e peço que a nossa gestão respeite, oriente e cuide das pessoas. É a orientação que passo para todo o secretariado. A formação, no mundo atual, é uma necessidade. A modernidade exige muita capacitação contínua. Fico muito feliz em podermos realizar o 2º Encontro Currículo em Ação e é uma ação que tem todo o incentivo do nosso governo”.

“A formação continuada é muito importante. Durante o evento, nas 22 salas daqui estão acontecendo oficinas e palestras. Sabendo dessa importância, a Secretaria de Educação irá promover esse encontro anualmente. Estou muito feliz e agradeço imensamente a presença das representantes do Ministério da Educação, do prefeito Aprígio, do deputado Eduardo Nóbrega e dos vereadores”, destacou a secretária Dirce.