Deputado Eduardo Nóbrega recebe o Título de Cidadão Itapecericano

Direto da redação

O deputado estadual Eduardo Nóbrega foi homenageado com o Título de Cidadão Itapecericano na última quinta-feira (11), concedido pela Câmara Municipal em evento realizado no Espaço Villa Mariah, no Itaquaciara. A honraria foi entregue por iniciativa e pelas mãos do vereador e presidente Cepacol e vereadores Allan Dias e Tonho Paraíba através da aprovação unânime do Decreto Legislativo 393/2023.

“É um prazer conceder esse título ao nosso deputado, que já nesse início é o relator do projeto do novo salário mínimo paulista de R$1.550 na Comissão de Constituição e Justiça”, comentou Tonho. O vereador Allan Dias também falou sobre o deputado. “Grande amigo, grande irmão, o qual dividimos sonhos, nos conhecemos há muitos anos. Em menos de um mês, já articulou no Palácio do Governo um ônibus escolar para a nossa cidade. Já podemos ver o comprometimento total do deputado com a nossa cidade”. Cepacol também demonstrou confiança no mandato do deputado. “Eduardo é um amigo! Tem todo o meu respeito e meu carinho. Itapecerica te abraça e confia nele. Tenho certeza que, através do seu mandato, vai fazer cada vez mais pela nossa cidade e pelo CONISUD”.

Emocionado, Eduardo Nóbrega agradeceu à vereança pelo título, à todas as lideranças que o apoiaram, cumprimentou todos os homenageados, e reiterou seu compromisso com o município. “Estou muito honrado em receber o Título de Cidadão Itapecericano. Muito obrigado! Tenho a felicidade de logo no meu início de mandato intermediar junto ao governador um pequeno gesto, mas que será importante para a Educação de Itapecerica, que é o ônibus escolar. A partir desse primeiro gesto, muitos outros virão”, disse. “Agradeço a cada um que andou ao nosso lado e que sonhou junto a ideia de se ter um deputado que representasse o CONISUD. Um exemplo muito significativo de que havia essa necessidade foi o fechamento do hospital do HGIS e que nenhuma voz na Alesp se levantou para defender a nossa região”.

Nóbrega também frisou que já está empenhado na luta por uma iniciativa que levará desenvolvimento à Itapecerica e região. “Estou fazendo alianças para que seja aprovada a lei que altera a Lei da Bacia do Guarapiranga, para que possa trazer desenvolvimento, emprego, renda para Itapecerica e região. Não é justo o jovem de Itapecerica ter que buscar emprego em São Paulo, porque aqui não pode vir empresas para gerar empregos para essa juventude”.

O evento teve a presença do prefeito Dr. Francisco Nakano e de diversas autoridades e lideranças locais. Também prestigiaram a homenagem ao deputado Eduardo os vereadores de Taboão da Serra Alex Bodinho e Enfermeiro Rodney.