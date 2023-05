2º Festival Samba Taboão acontece nos dias 20 e 21 de maio no Parque das Hortênsias

Direto da redação

O Parque das Hortênsias recebe nos dias 20 e 21 de maio, sábado e domingo, a 2ª edição do Festival Samba Taboão, realizado pelos coletivos culturais TaboAfro e Feijoada do Ogum, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEC) da Prefeitura de Taboão da Serra. O evento com dois dias de música, feira afro, exposições, gastronomia e muito mais acontece a partir das 12h, na Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção e é aberto a toda população.

No sábado, 20/05, haverá shows com Sue Ellen Barreto, Luciano Matthias, Nino Okawah e Mauro Zabumbeiro, além de discotecagem com o DJ MR da Rádio Top Samba e workshop de Samba Rock com a Profª. Mariana.

Nessa ocasião, será vendida feijoada completa no prato (feijoada, arroz branco, couve, farofa, laranja e molho de pimenta), pelo valor simbólico de R$10,00. A venda será feita das 12h às 15h, ou enquanto houver disponível.

Já no domingo, 21/05, as apresentações musicais serão feitas por Tatty Nascimento, Diego Alexandre, Fábio Henrique, Rapha SP e Velha Guarda da Mocidade Alegre. O workshop de Samba Rock ficará por conta dos professores Suelen e Rafael, e nos intervalos haverá muita música com o DJ Zan, da Rádio Soul do Samba e Rapaziada Negro é Lindo, e o DJ MR da Rádio Top Samba.

O prato do dia no domingo será macarronada (macarrão espaguete com molho bolonhesa, queijo ralado e manjericão), também vendido pelo preço simbólico de R$10,00, também das 12h às 15h ou enquanto houver disponível.

“O 1º Festival Samba Taboão foi um sucesso e nessa segunda edição não será diferente. Além dos shows, teremos nossa uma Super Feira Afro com mais de 50 expositores e venda de acessórios, artesanato, peças de arte, moda, artigos religiosos, gastronomia, Espaço Kids e muito mais. Não fique fora dessa.”, afirma Clayton Luiz, que faz parte da organização.

A secretária de Cultura e Turismo, Nil Félix, convida a população a participar. “Os coletivos TaboAfro e Feijoado do Ogum, com apoio do Governo Aprígio, sempre promovem eventos de qualidade, para toda população. Por isso, convido os moradores de Taboão da Serra e da nossa região para prestigiar o 2º Festival Samba Taboão, serão dois dias muito animados no Parque das Hortênsias. Avise os amigos, traga a família e venham curtir um final de semana especial com a gente”, declara.

Serviço:

2º Festival Samba Taboão

Dias: 20 e 21/05

Horário: 12h às 18h

Local: Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção