Amiga de ator carbonizado em Itapecerica da Serra é suspeita de ser mandante do crime

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de um jovem, em Itapecerica da Serra . O corpo da vítima foi encontrado próximo a uma cachoeira, parcialmente carbonizado.

Yago Henrique França, de 29 anos, desapareceu no dia 27 de fevereiro depois que saiu de casa para encontrar alguns amigos. Um boletim de ocorrência foi registrado pela família e dois dias depois o corpo foi encontrado.

Uma amiga da vítima teria sido a última pessoa que ele viu antes do ocorrido. Em depoimento, ela relatou que eles faziam parte de um grupo teatral e que se encontraram no dia do desaparecimento em um centro religioso que frequentavam.

Ainda segundo ela, Yago teria saído do local para ir a um encontro romântico, antes de anoitecer, o que foi desmentido por imagens de uma câmera de monitoramento. No vídeo, a vítima é colocada em um carro por volta das 20h.

O jovem está cambaleando e aparece ao lado da amiga identificada como “Luna”, além de um líder espiritual, o marido dele e um quarto homem, procurado pela polícia. Na delegacia, os três assumiram envolvimento, mas um atribui a culpa ao outro.

A motivação do homicídio teria sido uma dívida. Em depoimento, Luna disse dever dinheiro a vítima. Ela teria se consultado com o líder espiritual, que sugeriu o homicídio. A quarta pessoa, já identificada pela polícia, seria um homem contratado para executar o crime.

