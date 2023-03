Corpo de ator que estava desaparecido é encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra

A mãe de Yago, Simone Garcia França, usou uma rede social para falar sobre o desaparecimento do filho: “Estou desesperada”, escreveu ela, na tarde do dia 28. Em sua última postagem, no dia 2 de março, Simone afirmou não aguentar mais a angústia de não ter notícias dele.

“Tudo está sendo feito, mas essa espera está me matando. Por favor, se alguém estiver com o meu filho e estiver lendo essa mensagem, por favor, me devolva porque ele é a pessoa que eu mais amo no mundo.”