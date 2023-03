Governo Aprígio inaugura 1º Espaço Pets e Parque do Povo neste sábado (11)

Direto da redação

Após entregar à população de Taboão da Serra a Escola Municipal de Artes, a Base da Guarda Civil Municipal no Pirajuçara, o Atende Empresarial, o Gramado Sintético do Campo do Scândia, e tantos outros serviços, o Governo Aprígio segue com o cronograma de inaugurações em celebração aos 64 anos de emancipação político-administrativa do município. Por isto, neste sábado, 11/03, haverão as inaugurações do primeiro Espaço Pets público de Taboão da Serra e do Parque do Povo.

Às 10h, ao lado do Campo do Marabá Novo será entregue o Parque do Povo. Localizado na Rua Marcelino Correia de Mello, s/n°, no Parque Marabá, o espaço conta com pistas de skate, areninha, quadra de basquete, e foi construído em parceria com o Governo do Estado, através do Projeto 100% Esportes para Todos.

Às 11h, o prefeito Aprígio inaugurará o 1º Espaço Pets público do município, no Parque Linear da Família Olívio Nóbrega (R. Helena Moraes de Oliveira, 391/494, Parque Pinheiros). Construída pelo Governo Municipal, a área é destinada aos cães da cidade e terá brinquedos doados pela Sanol Dog para que os pets gastem energia e sociabilizem. No dia, em parceria com a entidade de proteção animal Patre, a empresa também fará a distribuição de brindes.

Na sexta-feira, 10/03, estava previsto um Ato Solene na Câmara Municipal de Vereadores. No entanto, a data será reprogramada.

“Pensar e querer o melhor para todos é primordial quando pensamos em um Governo que preza pela dignidade e pela reconstrução do município. Por isto, convido toda população a estar conosco nos atos e inaugurações que promoveremos esta semana e nas próximas, pois as comemorações aos 64 anos da nossa amada Taboão da Serra ainda vão continuar”, destaca o prefeito Aprígio.

Programação atualizada:

11/03 – Sábado

10h – Inauguração do Parque do Povo

Local: R. Marcelino Correia de Mello, s/n°, Parque Marabá (ao lado do Campo do Marabá Novo)

11h – Inauguração do Espaço Pets

Local: Parque Linear da Família Olívio Nóbrega – R. Helena Moraes de Oliveira, 391/494, Parque Pinheiros

16/03 – Quinta-feira

18h – Apresentação do novo elenco de Futsal Feminino de Taboão da Serra

Local: Cemur – Pç. Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo

18/03 – Sábado

10h – Inauguração do Ecoponto e estacionamento

Local: R. José Milani, 275, Jardim Irapuã

24/03 – Sexta-feira

18h – 1º Encontro de Sacerdotes de Matrizes Africanas

Local: Cemur – Pç. Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo