Máscara de proteção não é mais obrigatória no transporte público de Taboão da Serra

Direto da redação

O uso de máscara de proteção facial não é mais obrigatório no transporte público de Taboão da Serra. Seguindo a determinação Estadual (Decreto nº 67.529/2023), o Governo Municipal decidiu suspender a obrigatoriedade do uso não apenas nos veículos, como também nas áreas de acesso, embarque e desembarque.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, recorda que o uso de máscara continua sendo obrigatório em unidades de saúde, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 66.575/2022.

“Em estabelecimentos e serviços de Saúde, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos, o uso de máscara de proteção facial segue sendo obrigatório, uma vez que são ambientes onde há maior risco de contaminação. Em outros locais, como no transporte público, o uso passa a ser facultativo”, explica o secretário.

As máscaras ajudam a diminuir os índices de contaminação pela Covid-19 e por outras doenças respiratórias. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda o uso para aqueles que apresentam maior risco de desenvolver complicações pela doença, como idosos, pessoas com comorbidades, imunodeficientes, e também para pessoas com sintomas respiratórios.

Os munícipes com sintomas gripas contam com o Alô Doutor e podem passar em consulta com médico, através do telefone (11) 4788-7700. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.

Serviço:

Alô Doutor

Telefone: (11) 4788-7700

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h