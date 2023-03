8 de março: Representação feminina na Câmara de Taboão da Serra é a maior da região

Direto da redação

A representação feminina na Câmara Municipal de Taboão da Serra é a maior em toda região sudoeste. Dos atuais 13 vereadores, três são mulheres e elas têm papel de destaque nas decisões do poder legislativo.

O número, apesar de estar aquém da representação feminina na sociedade, mostra que os taboanenses valorizam a participação feminina na política. As vereadoras Érica Franquini, Luzia Aprígio e Joice Silva estão também entre as cinco mais bem votadas na eleição de 2020.

“O grande desafio é ter que mostrar a todo instante que você é capaz. O preconceito ainda existe e a mulher na política também passa muito por isso. Estar onde estou é motivo de muito orgulho porque luto muito. E que tenhamos mais mulheres ”, diz Érica Franquini.

“Todos os dias enfrentamos desafios, mas lutamos contra isso todos os dias. E acredito ser importante a participação da mulher na política porque elas conseguem enxergar melhor as necessidades das pessoas. E servimos de inspiração para outras mulheres, que – com perseverança, luta e fé – podem alcançar posições de destaque na nossa sociedade e também servirem de inspiração a outras mulheres”, reforçou Joice Silva.

Enquanto Taboão da Serra tem 23% de mulheres no Parlamento, os legislativos do Conisud não chegam a 10%. Em geral, eles têm apenas uma mulher exercendo o mandato de vereadora. Outras Casas têm apenas homens com mandato.

Primeira-dama e vereadora, Luzia Aprígio lembra que já sofreu perseguição durante o exercício do seu primeiro mandato, entre 2013 e 2016. “Quando escuto que uma mulher já foi desrespeitada, me lembro que sofri isso nesta Câmara. Precisei do apoio da Dra. Maria Amélia e de outras mulheres, que me deram suporte”, relembrou.

Mas o problema da baixa representatividade não se limita aos municípios. Em Brasília, por exemplo, apenas 17% dos 513 deputados federais eleitos e que acabaram de tomar posse são mulheres. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, dos deputados estaduais que tomarão posse no próximo dia 15, as mulheres representam 26,6%, ou seja, 25 deputadas.

MEDALHA LAURITA ORTEGA MARI

Para valorizar e incentivar a participação feminina na política, a Câmara Municipal de Taboão da Serra criou a Medalha Comemorativa Laurita Ortega Mari. Cada parlamentar tem direito a indicar duas mulheres para receber a honraria. A edição 2023 acontece no dia 30 de março.