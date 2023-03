Cooperativa Vida Nova realiza sorteio de definição de chaves do Grupo 18

Direto da Redação

Os cooperados do Grupo 18 – Condomínio Residencial Parque Firenze – participaram no dia 26 de fevereiro da Assembleia Geral para definição de chaves. Esse é o segundo bloco do grupo sorteado pela Cooperativa Habitacional Vida Nova.

O sorteio foi apresentado pelos diretores Hélio Tristão e Ivan Cruz, com transmissão ao vivo pelo canal da cooperativa no youtube, com centenas de associados assistindo e torcendo, na expectativa de serem contemplados com o apartamento.

O residencial terá seis blocos. Esse foi o sorteio do segundo bloco. Foram contemplados 224 associados, sendo 112 por antecipação de parcelas e 112 através de sorteio. Os apartamentos (padrão) têm 81,45m² com dois dormitórios, Espaço Gourmet, Sala, Cozinha, Banheiros, Área de Serviço, Varanda com Espaço Gourmet e Churrasqueira.

No dia 26 de março, será a vez dos associados do Grupo 17 participarem da assembleia de definição de chaves.

Veja a live completa: