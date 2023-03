ANTT reajusta tarifas de pedágio na Fernão Dias e Régis Bittencourt, a partir desta quinta (9)

Direto da redação

Novos valores entram em vigor à 0h; índice autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi de 5,90% para ambas as concessionárias

Mais dois reajustes de tarifas de pedágio foram autorizados, nesta segunda-feira (6), pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e contemplam as praças de pedágio nas rodovias Fernão Dias (BR-381) e Régis Bittencourt (BR-116).

Conforme as Deliberações publicadas nesta terça-feira (7) pela ANTT, os novos valores entram vigor à 0h desta quinta-feira (9). Na Fernão Dias, carro de passeio pagará R$2,80 e na Régis Bittencourt, R$3,90, enquanto as motocicletas pagarão, respectivamente, R$1,40 e R$1,95.

Segundo a ANTT, as Tarifas Básicas de Pedágio (TBP) foram atualizadas e reajustadas após arredondamento, para a categoria de veículo 1. No caso de ambas as rodovias (Régis Bittencourt e Fernão Dias), o índice correspondeu à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, que indicou 5,90%.

Veja a tabela com os valores na Fernão Dias:

Praças de Pedágio P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8 Categoria de Veículo Tipo de Veículo Número de Eixos Rodagem Multiplicador da Tarifa Valores a serem Praticados (R$) 1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 2,80 2 Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla 2,0 5,60 3 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples 1,5 4,20 4 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus 3 Dupla 3,0 8,40 5 Automóvel e caminhonete com reboque 4 Simples 2,0 5,60 6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla 4,0 11,20 7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 Dupla 5,0 14,00 8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla 6,0 16,80 9 Motocicletas, motonetas, bicicletas moto 2 Simples 0,5 1,40

Veja a tabela com os valores na Régis Bittencourt:

Praças de Pedágio P1, P2, P3, P4, P5 e P6