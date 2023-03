Enfermeira morre esfaqueada após reclamar de som alto em bar de Taboão da Serra; Suspeito foi preso na Zona Leste

Direto da redação

Uma enfermeira de 53 anos morreu após ser esfaqueada por um vizinho na noite dessa segunda-feira (6), em Taboão da Serra. O crime ocorreu por volta das 22h, após uma discussão por causa de som alto. O marido da vítima também foi ferido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Glória Liscinio foi até uma casa vizinha, onde funciona um bar, para reclamar do som alto no local. Em meio à discussão, um homem pegou uma faca e golpeou a mulher e o marido dela.

Um vídeo feito por testemunhas mostra o momento em que um policial militar tentar reanimar a vítima por meio de massagens cardíacas. O Samu foi acionado e constatou o óbito da enfermeira ainda no local. Já o marido dela foi levado ao Hospital Geral Pirajussara, onde permaneceu internado. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. O autor das facadas teria fugido do local. Ele ainda não foi preso, segundo a SSP.

Prisão:

Geraldo Cordeiro, assassino da enfermeira Glória Glória Liscino com oito facadas, após discussão devido ao som alto na rua Santa Luzia na noite de ontem, acaba de ser preso pela Polícia Civil de Taboão da Serra. O homem, que estava escondido na casa da irmã dele na Zona Leste da São Paulo, foi detido na manhã desta terça-feira, dia 7, e levado para a sede da SID / Dise Taboão da Serra.