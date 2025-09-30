Deputado Estadual Dr. Eduardo Nóbrega celebra inauguração de Poupatempo em Embu-Guaçu

Direto da Redação – com informações da assessoria

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega comemorou na semana passada a entrega do Poupatempo de Embu-Guaçu, que promete levar dignidade, praticidade e qualidade nos serviços públicos para a população.

Antes disto, os embu-guaçuenses contavam apenas com um posto avançado, com serviços limitados. Agora, com a inauguração da unidade completa do Poupatempo, os moradores passam a ter acesso a atendimentos mais ágeis, modernos e com maior estrutura, reforçando o compromisso do parlamentar em lutar por melhorias para a região.

Em seu discurso, Nóbrega elogiou a luta das lideranças locais. “Lá em 2023, a vereadora Márcia e o então vice-prefeito Neguinho lutaram muito para que esse projeto do Poupatempo saísse do papel. Era um sonho da nossa cidade que estava abandonado, mas eles não desistiram. E agora, como prefeito, o Neguinho teve a coragem necessária para fazer as obras e tornar essa conquista realidade”, disse.

E completou. “Quero também agradecer ao amigo Carlos Henrique Vaz, diretor da Prodesp, que foi fundamental nesse processo e acreditou no potencial de Embu-Guaçu. E a boa notícia não para por aqui: além do Poupatempo, vamos garantir também o atendimento móvel no Cipó, aproximando ainda mais os serviços da população”, diz.

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega também elencou as conquistas já garantidas para Embu-Guaçu:

R$ 4 milhões para a saúde, somando os R$ 3 milhões já enviados anteriormente com mais R$ 1 milhão anunciado agora.

Cobertura da quadra do Sapateiro, um sonho antigo da comunidade que será realidade.

Reforma e revitalização do campo do Granjinha, valorizando o esporte e o lazer.

R$ 200 mil para a educação, fortalecendo o ensino municipal.

Entrega de uma retroescavadeira para auxiliar obras e infraestrutura.

Manutenção do desassoreamento dos rios de Embu-Guaçu no programa Rio Vivos, garantindo preservação ambiental e prevenção de enchentes.

“Continuaremos enviando recursos e garantindo obras que transformam a cidade e trazem desenvolvimento para todos”, encerrou o deputado.