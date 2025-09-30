Feirão de Vagas em Embu das Artes acontece nesta quarta (1º) com 1.500 oportunidades de Auxiliar de Logística em parceria com a Amazon

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Embu das Artes promove nesta quarta-feira, 1º de outubro, um grande Feirão de Vagas em parceria com a Amazon, oferecendo 1.500 oportunidades de emprego para Auxiliar de Logística.

O evento será realizado no Estádio Municipal Hermínio Espósito, sede da Secretaria de Trabalho e Emprego, localizado na Alameda Fernando Batista Medina, 120. As senhas serão distribuídas a partir das 8h, e a seleção será feita por ordem de chegada.

Contratação imediata e benefícios

Os aprovados já sairão do feirão com o contrato assinado e o exame médico realizado no local.

O salário ultrapassa R$ 2 mil, além de benefícios:

Transporte fretado e vale-transporte

Alimentação dentro da empresa

Telemedicina

Seguro de vida

Bônus de R$ 120 por assiduidade

Quem pode participar

As vagas são destinadas a homens e mulheres a partir dos 18 anos, com ensino médio completo. Não é exigida experiência anterior, mas é necessário ter disponibilidade para atuar em diferentes áreas logísticas.

Documentos necessários

Para participar, os candidatos devem levar:

RG e CPF

Carteira de Trabalho

Título de Eleitor

PIS

Certificado de reservista (para homens)

Currículo atualizado

Comprovante de endereço

A recomendação é que os interessados cheguem cedo para garantir a participação, já que a procura deve ser alta.