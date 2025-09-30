loader-image
temperature icon 17°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Feirão de Vagas em Embu das Artes acontece nesta quarta (1º) com 1.500 oportunidades de Auxiliar de Logística em parceria com a Amazon

Compartilhar notícia

Por Samara Matos, na redação 

A Prefeitura de Embu das Artes promove nesta quarta-feira, 1º de outubro, um grande Feirão de Vagas em parceria com a Amazon, oferecendo 1.500 oportunidades de emprego para Auxiliar de Logística.

O evento será realizado no Estádio Municipal Hermínio Espósito, sede da Secretaria de Trabalho e Emprego, localizado na Alameda Fernando Batista Medina, 120. As senhas serão distribuídas a partir das 8h, e a seleção será feita por ordem de chegada.

Contratação imediata e benefícios

Os aprovados já sairão do feirão com o contrato assinado e o exame médico realizado no local.

O salário ultrapassa R$ 2 mil, além de benefícios:

  • Transporte fretado e vale-transporte

  • Alimentação dentro da empresa

  • Telemedicina

  • Seguro de vida

  • Bônus de R$ 120 por assiduidade

Quem pode participar

As vagas são destinadas a homens e mulheres a partir dos 18 anos, com ensino médio completo. Não é exigida experiência anterior, mas é necessário ter disponibilidade para atuar em diferentes áreas logísticas.

Documentos necessários

Para participar, os candidatos devem levar:

  • RG e CPF

  • Carteira de Trabalho

  • Título de Eleitor

  • PIS

  • Certificado de reservista (para homens)

  • Currículo atualizado

  • Comprovante de endereço

A recomendação é que os interessados cheguem cedo para garantir a participação, já que a procura deve ser alta.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.