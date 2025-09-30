Caso de bebida adulterada com metanol é investigado em Itapecerica da Serra

Por Geovanna Matos, na redação

O Ministério da Saúde emitiu um alerta nacional sobre o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol após a confirmação de mortes e internações em São Paulo. Um dos casos notificados está em investigação em Itapecerica da Serra, o que acende o alerta para a população da região.

De acordo com o Centro de Vigilância Sanitária (CVS-SP), o estado já soma 17 ocorrências desde agosto. Na capital paulista, seis casos foram confirmados, outros cinco seguem em investigação e um paciente está em tratamento em Campinas. Além de Itapecerica da Serra, também há investigações em São Bernardo do Campo e Limeira.

No município da região sudoeste da Grande São Paulo, o caso em apuração mobiliza órgãos de saúde e segurança, que investigam a origem da bebida consumida e possíveis pontos de distribuição. O objetivo é identificar se há risco maior de circulação de produtos adulterados na cidade.

Perigo do metanol

O metanol é um álcool usado na indústria química como solvente e combustível. Diferente do etanol, presente nas bebidas comuns, ele é altamente tóxico e não deve ser ingerido. Mesmo em pequenas quantidades pode causar cegueira irreversível ou até levar à morte.

Sintomas de intoxicação por metanol

Segundo especialistas, os principais sinais de intoxicação são:

visão turva ou perda súbita da visão;

dor de cabeça intensa;

náusea, tontura e vômitos;

rebaixamento do nível de consciência.

Ao apresentar qualquer um desses sintomas, a orientação é procurar atendimento médico imediato. A rapidez no tratamento pode reduzir os riscos de sequelas graves.

Orientações para a população

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou a importância de atenção redobrada ao consumir bebidas alcoólicas. Entre as recomendações estão:

adquirir bebidas apenas de procedência confiável ;

desconfiar de preços muito abaixo do mercado;

observar embalagens, lacres e rótulos, verificando se não há sinais de adulteração.

Atenção em Itapecerica da Serra

A prefeitura e os órgãos de vigilância sanitária locais devem intensificar ações de fiscalização e orientar comerciantes e consumidores sobre os riscos. A investigação do caso notificado em Itapecerica da Serra segue em andamento, e novos comunicados oficiais devem ser divulgados nos próximos dias.

Enquanto isso, autoridades de saúde reforçam que a prevenção é a melhor forma de proteção, evitando o consumo de bebidas sem origem clara e denunciando produtos suspeitos.