SuperAção SP inicia atendimento em Embu das Artes e mais sete cidades paulistas

Direto da redação

O programa SuperAção SP, do Governo do Estado, iniciou nesta semana suas atividades em Embu das Artes com o objetivo de transformar a vida de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Na cidade, 22 agentes sociais vão acompanhar de perto 2.038 famílias, realizando visitas domiciliares e elaborando Planos de Desenvolvimento Familiar (PDFs). O trabalho inclui orientação sobre acesso a direitos, apoio no fortalecimento de vínculos e conexão a oportunidades de emprego e renda.

Cada agente poderá atender até 20 famílias por mês, com encontros semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com as necessidades de cada núcleo. O acompanhamento terá duração inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

Para Embu das Artes, o Estado destinou R$ 2,5 milhões em 2025, valor que será usado para reforçar a rede socioassistencial do município, ampliando serviços como os oferecidos nos CRAS e CREAS.