Roubo de moto termina com prisão em flagrante no Campo Limpo e veículo é recuperado em Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu em flagrante, neste domingo (28), um suspeito de roubo de motocicleta na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O veículo, que havia sido roubado, foi recuperado e entregue ao proprietário em Taboão da Serra.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina na Avenida Carlos Lacerda, a equipe da GCM avistou dois indivíduos em uma motocicleta que demonstraram nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Ao consultar a placa, os agentes confirmaram que a moto era produto de roubo.

Foi dada ordem de parada, mas os suspeitos tentaram fugir. Houve breve acompanhamento e, durante a perseguição, eles abandonaram a moto na entrada de uma viela e seguiram a pé. O garupa foi alcançado e detido pela GCM, enquanto o condutor conseguiu escapar.

Ainda durante a ação, um simulacro de arma de fogo que havia sido dispensado pelos suspeitos foi recuperado pelos guardas. A vítima reconheceu os envolvidos como autores do roubo.

A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial do Jardim Taboão, onde o caso foi apresentado. A moto foi devolvida ao dono, e o suspeito detido segue à disposição da Justiça