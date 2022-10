Desenvolvimento de Fala: Orientações aos pais

Por Natalia Freitas*

Um dos momentos mais importantes e esperados do desenvolvimento da criança, sem dúvida as suas primeiras palavras, isso deixa os pais e todos a sua volta encantados.

Entretanto, para que a criança seja capaz de se comunicar pela fala, ela passa por diversos outros estágios do desenvolvimento da linguagem, que vem e tornando cada vez mais complexos. Sendo assim, preciso promover em cada etapa do desenvolvimento uma assistência necessária à criança, uma vez que esse processo do desenvolvimento da linguagem é cognitivo e social. O ambiente precisa ser favorável para que esse desenvolvimento e evolução acontecer.

O desenvolvimento da linguagem assim como outros aspectos do desenvolvimento humano, possuem uma sequência e evoluem gradativamente. Essas etapas o bebê vai evoluindo sua comunicação do choro para arrulhos e balbucios (sons muitas vezes ininteligíveis). Esses sons são chamados de fala pré-linguisticas e duram normalmente do nascimento até os três anos.

A criança desenvolve comunicação por imitação, identificação de barulhos (reconhecimento dos sons ao seu redor) e capacidade gestual.

Para observar a criança e otimizar o ambiente, evolução e desenvolvimento dessa linguagem segue algumas orientações importantes para pais e cuidadores:

Família tem um papel importante nesse processo; Aproveite os momentos de maior atenção da criança para conversar com ela, usando palavras simples e frases curtas; Pronuncie corretamente as palavras, usando boa articulação e entonação, sem infantilizar sua fala; A criança precisa ter a necessidade para fala. Não a atenda quando ela tentar se comunicar através de gestos (como por exemplo aportar ou pegar pela mão); Cantar músicas é excelente para estimular o ritmo da expressão verbal. Cante sempre e estimule-a a cantar com você; Mostre interesse por leitura e interpretação de histórias; Sempre que estiver em um momento de comunicação com a criança esteja posicionado de frente, olho a olho; Explore os órgãos usados para a fala (língua, lábios e bochechas); Brinque com a criança de imitar sons do ambiente e da vida diária, como: au-au (cachorro) e miau (gato).

É de extrema importância que todos que convivem com a criança estejam comprometidos em estimular o seu desenvolvimento.

Referências: Papalia, D.E, & Feldman, R.D. (2013). Desenvolvimento humano. Artmed Editora.

Fga: Natalia Freitas – Crfa: 10022-4/SP – Especialista em ABA Clínica Figueiredo e Lima.