Festival Rock Kids agita o Shopping Campo Limpo no mês das crianças

Direto da redação

Para celebrar o mês das crianças, o Shopping Campo Limpo promove nos dias 8, 15, 22 e 29 de outubro, o festival Rock Kids. As apresentações gratuitas visam estimular seus visitantes mirins a terem contato com os clássicos do rock´n´roll.

A programação será realizada na praça de eventos do piso Itapecerica do empreendimento, sempre a partir das 15h. Serão shows com bandas covers que vão tocar grandes sucessos de bandas como Beatles (8/10), Guns N’ Roses (15/10), Queen (22/10) e Kiss (29/10). Os espetáculos terão duração de uma hora e meia cada.

No dia 29 de outubro, além da apresentação da banda Kiss for Kids, os pequenos poderão se divertir com a pintura facial. A atividade terá como temática a famosa caracterização utilizada pela banda Kiss em seus shows.

“O Festival de Rock Kids será um dos nossos presentes para o mês das Crianças. Estamos felizes em trazer esta experiência para as famílias que frequentam o shopping. Será uma ótima oportunidade para os pequenos conhecerem as bandas clássicas e se divertirem junto com os adultos”, declara Natália Silva, gerente de marketing do Shopping Campo Limpo.

Confira a agenda completa:

8/out – Beatles for Kids

15/out – Guns N’ Roses for Kids

22/out – Queen for Kids

29/out – Kiss for Kids

Em outubro, além do Rock Kids, o Shopping Campo Limpo também conta com uma atração para entrar no clima da Copa. Na arena os visitantes podem se divertir, a partir do dia 2 de outubro, com atividades como Chute ao Gol, mesa de pebolim, futebol de botão e painel instagramável de figurinha. Todas as atrações são gratuitas

SERVIÇO:

Rock Kids no Shopping Campo Limpo

Data: 8, 15, 22 e 29 de outubro de 2022

Horário: 15h

Local: Praça de eventos – piso Itapecerica, do Shopping Campo Limpo

Endereço: Estrada do Campo Limpo, 459 – Vila Prel, São Paulo

www.shoppingcampolimpo.com.br

Evento gratuito